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Полуобнаженная на пляже: Белла Хадид восхитила сеть жаркими фото в купальнике

Автор: Lite

Белла Хадид умеет вызвать интерес публики. Супермодели стоит только добавить новую галерею снимков в бикини, показав свое идеальное тело во всей красе.

Модель показала в своем блоге новый пляжный лук, заодно прорекламировав новинки известного бренда.

Белла позирует в коричневом бикини необычного кроя, а также юбке-парео, которой обвязала бедра. Дополняет образ объемная стеганая сумочка на цепочке в тон юбке. Большая любительница массивных украшений, Белла и в этот раз не отказала себе от многослойных браслетов, подвесок и серег-колец.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла сделала галерею снимков на фоне океана, показав свое идеальное тело во всей красе. В ответ модель получила массу комментариев от поклонников, которые просто обожают пляжные луки красавицы. Также многим пришелся по душе жизнерадостный ярко-зеленый оттенок сумочки и наряда младшей из сестер Хадид.

Напомним, ранее Белла учила носить самые модные этой весной и летом джинсы. Берем на заметку!

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