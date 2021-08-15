Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Она вышла в свет в вечернем платье от украинского дизайнера Андре Тана, идеально повторяющем изгибы ее стройной фигуры. Белоснежный объемный верх и облегающий низ в пол, черные элегантные босоножки на тонких ремешках от отечественного бренда Marsala придавали образу особую изысканность.

Свой вечерний образ звезда дополнила бриллиантами. По ее словам, свисающие серьги и колье с драгоценностями ей презентовал муж на свадьбу. Украшения лежали в сейфе и ждали своего часа, и вот он настал!

Оля Полякова восхитила выходом в свет в Одессе под руку с продюсером (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля сделала яркий макияж с акцентом на губы с красной помадой, собрала волосы в высокий хвост и идеально ровно уложила челку, обрамив лицо несколькими прядями.

"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" - подписала фотосет с красной дорожки Полякова, а также отметила, что они вместе с Ясинским прибыли на 12-й Одесский кинофестиваль не просто так.

Так, в рамках программы показов гости смогут оценить украинскую комедию "Зірки за обміном", продюсерами которой выступили Оля и Михаил.

От комплиментов для Оли не удержались даже звезды. "Идеальная, Оля", - написала актриса и тезка певицы Ольга Сумская, а Алан Бадоев оставил смайлы-сердечки.