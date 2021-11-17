Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Оля Полякова с дочками успела отдохнуть на райских Мальдивах и насладиться экзотическими пейзажами и ласковым океаном. Не обошлось без приключений – певица застряла на островах, что страшно огорчило ее старшую девочку Машу – она мечтала попасть на вступление собственной группы в Киеве и даже рассплакалась от переживаний. Но все решилось наилучшим образом, и звездная семья вовремя добралась домой.
Артистка решила побаловать поклонников в Instagram фотоотчетом из отпуска и поставили перед ними нелегкую задачу.
Пляжный фотосет на фоне океанской лазури под разлогой пальмой вышел очень эффектным. Оля красовалась в белоснежном комплекте, состоящем из топа на шнуровке и длинной юбке на запах с рюшем.
Оля Полякова с дочками восхитили фото на пляже (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Маша же предстала в коротком платье-мини с корсетным лифом и оборками на подоле наряда. Младшая дочка звезды, энергичная Алиса влезла на пальму и весело улыбается в камеру.
"Ну, кто лучше загорел? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно", - написала Оля под красочными кадрами.
Поклонникам очен понравилсярайских фотосет звездной семьи, о чем они сообщили под фото.
Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила стройными формами в блестящем шоколадном бондо.