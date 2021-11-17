Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Пляжный фотосет на фоне океанской лазури под разлогой пальмой вышел очень эффектным. Оля красовалась в белоснежном комплекте, состоящем из топа на шнуровке и длинной юбке на запах с рюшем.

Оля Полякова с дочками восхитили фото на пляже (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша же предстала в коротком платье-мини с корсетным лифом и оборками на подоле наряда. Младшая дочка звезды, энергичная Алиса влезла на пальму и весело улыбается в камеру.

"Ну, кто лучше загорел? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно", - написала Оля под красочными кадрами.

Поклонникам очен понравилсярайских фотосет звездной семьи, о чем они сообщили под фото.