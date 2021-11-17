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Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Автор: Ольвия Агаркова

Оля Полякова с дочками успела отдохнуть на райских Мальдивах и насладиться экзотическими пейзажами и ласковым океаном. Не обошлось без приключений – певица застряла на островах, что страшно огорчило ее старшую девочку Машу – она мечтала попасть на вступление собственной группы в Киеве и даже рассплакалась от переживаний. Но все решилось наилучшим образом, и звездная семья вовремя добралась домой.

Артистка решила побаловать поклонников в Instagram фотоотчетом из отпуска и поставили перед ними нелегкую задачу.

Пляжный фотосет на фоне океанской лазури под разлогой пальмой вышел очень эффектным. Оля красовалась в белоснежном комплекте, состоящем из топа на шнуровке и длинной юбке на запах с рюшем.

Оля Полякова с дочками восхитили фото на пляже (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша же предстала в коротком платье-мини с корсетным лифом и оборками на подоле наряда. Младшая дочка звезды, энергичная Алиса влезла на пальму и весело улыбается в камеру.

"Ну, кто лучше загорел? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно", - написала Оля под красочными кадрами.

Поклонникам очен понравилсярайских фотосет звездной семьи, о чем они сообщили под фото.

  • Алиса лучшая
  • Малая хорошенькая
  • Вы невероятно красивые все, так и веет позитивными эмоциями
  • Какие красотки все! Шикарные девочки
  • Три красотки
  • Классно, без слов! Вы просто молодцы
  • А Машенька скоро мамочку затмит! Неимоверно красивая Мария
  • Богини красоты
  • Какие красивые, загорели все отлично

Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила стройными формами в блестящем шоколадном бондо.

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Оля Полякова