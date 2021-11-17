Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Оля Полякова з дочками встигла відпочити на райських Мальдівах і насолодитися екзотичними пейзажами і ласкавим океаном. Не обійшлося без пригод – співачка застрягла на островах, що страшно засмутило її старшу дівчинку Машу - вона мріяла потрапити на вступ власної групи в Києві і навіть розплакалася від переживань. Але все вирішилося найкращим чином, і зіркова сім'я вчасно дісталася додому.
Артистка вирішила побалувати шанувальників в Instagram фотозвітом з відпустки і поставили перед ними нелегке завдання.
Пляжний фотосет на тлі океанської блакиті під розлогою пальмою вийшов дуже ефектним. Оля красувалася в білосніжному комплекті, що складається з топа на шнурівці і довгої спідниці на запах з рюшем.
Оля Полякова з дочками захопили фото на пляжі (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Маша ж постала в короткій сукні-міні з корсетним ліфом і оборками на подолі вбрання. Молодша дочка зірки, енергійна Аліса влізла на пальму і весело посміхається в камеру.
"Ну, хто краще засмаг? Це неймовірна пригода, яка трапилася з нами не випадково", - написала Оля під барвистими кадрами.
Шанувальникам дуже сподобався фотосет зіркової сім'ї, про що вони повідомили під фото.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова захопила стрункими формами у блискучому шоколадному бондо.