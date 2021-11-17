Полякова в мікротопі з донькою в міні захопила райським фотосетом: шикарні дівчатка

Пляжний фотосет на тлі океанської блакиті під розлогою пальмою вийшов дуже ефектним. Оля красувалася в білосніжному комплекті, що складається з топа на шнурівці і довгої спідниці на запах з рюшем.

Оля Полякова з дочками захопили фото на пляжі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша ж постала в короткій сукні-міні з корсетним ліфом і оборками на подолі вбрання. Молодша дочка зірки, енергійна Аліса влізла на пальму і весело посміхається в камеру.

"Ну, хто краще засмаг? Це неймовірна пригода, яка трапилася з нами не випадково", - написала Оля під барвистими кадрами.

Шанувальникам дуже сподобався фотосет зіркової сім'ї, про що вони повідомили під фото.