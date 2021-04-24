Полякова и Осадчая в купальниках прогулялись по пляжу в Турции (видео)

Артистки предстали на видео в закрытых купальниках и солнцезащитных очках. Волосы обе собрали в хвост. Они позируют на пляже в обнимку и весело улыбаются.

"Боже, где бы мы еще, дорогая моя, с тобой встретились?", – сообщила Полякова.

Осадчая же добавила, что уже через неделю поклонники смогут увидеть их вдвоем в программе "Светская жизнь".

Отметим, что в ролике ведущая прикрывает живот широкополой шляпой - в сети уже некоторое время ходят слухи о беременности звезды. Причиной стал ее округлившийся животик, который становится все сложнее скрывать под одеждой.

Катя Осадчая и Оля Полякова встретились на пляже в Турции (видео: Youtube.com/GlamWish)

Катя приехала в Турцию по работе - снимать новый выпуск шоу, однако она успевает также отдохнуть и насладиться морем и пляжем. В своих "Историях" она поделилась расслабленным кадром с пляжа.

Катя Осадчая позагорала на пляже в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Полякова же проводит время с семьей, на этот раз без мужа. В начале видео в кадр попала также старшая дочь певицы Маша - вместе с мамой они идут на пляж. При этом на них одинаковые купальники разного цвета.