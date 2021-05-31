Полякова призналась в новых домогательствах, звезда "Папика" засветила бойфренда: топ новостей недели

На прошлой неделе многие новости от звезд носили скандальный характер. Всплыли новые подробности рассказа Поляковой о домогательсвах Меладзе. А также стало ясно, искренни ли чувства Михаила Заливако и Анны Богдан. Свое личное счастье "засветила" и звезда "Папика".

"Холостяк 11" и Анна Богдан больше не скрывают чувств

"Холостяк 11" Михаил Заливако и Анна Богдан, которые сошлись на шоу, долго не давали четкого ответа: они вместе или нет. Но не так давно наконец расставили все точки над и. Сразу после окончания проекта влюбленные съехались, потому что чувства их оказались прочными и настоящими. Сейчас пара больше не намерена скрываться. Так, Михаил и Анна стали публиковать совместные фото в Instagram, причем весьма горячие. Экс-холостяк запостил общий снимок, сделанный во время полета в Турцию. Пара страстно целуется, обнимаясь в холле отеля. А Анна показала домашнее фото, сделанное в уютной обстановке.

Михаил и Анна не скрывают чувств (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Звезда "Папика" засветила бойфренда

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая только недавно призналась, что в отношениях. А вскоре показала и первое фото со своим избранником. Девушка опубликовала романтическое фото из Дубая на своей странице в Instagram. Правда, лицо мужчины актриса не показала. Парень Дарьи снят со спины, а потому поклонники могли оценить только спортивное телосложение избранника звезды и высокий рост. Тем не менее, этого им хватило, чтобы засыпать девушку поздравлениями. Многие отметили, что она просто светится от счастья.

Дарья Петрожицкая показала бойфренда (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Оля Полякова призналась, почему молчала о домогательствах Меладзе

Оля Полякова прокомментировала, почему так долго - целых 15 лет - молчала о домогательствах Константина Меладзе. Чтобы объяснить ситуацию, она провела аналогию с историей из школьной жизни. Оказывается, в юности она пережила неприятный опыт с домогательствами от своего школьного учителя физкультуры.

Оля Полякова рассказала о детских травмах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Потрогал учитель физкультуры. И думаешь: "Он потрогал или это мне показалось? Наверное, показалось". Потом на следующем уроке он опять подсаживает тебя вверх, за жопку берет и как-то пальчиком лезет тебе куда-то. И ты опять думаешь: "Нет, не может этого быть, ну не может же такого быть, это же взрослый", - рассказала артистка. После этого девочка перестала посещать уроки физкультуры, так и не признавшись никому, почему. По мнению звезды, с пободным сталкивались многие. И она искренне не понимает, почему ее рассказ о Меладзе вызывает такую реакцию.