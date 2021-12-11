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Полякова в супероткровенном платье засветила свои прелести: "ноги с ушами"

Автор: Styler

Оля Полякова ведет активную творчекую жизнь – недавно стало известно, что Королева ночи стала новым членом жюри на шоу "Голос страны". Также певица посещает светские мероприятия, которых пусть и не так много в период карантина, но они радую зрителей и звезд. Так, на днях артистка посетила церемонию вручения премии "Музыкальная платформа 2021" от канала "Украина".

Фото своего откровенного образа с красной дорожке Оля опубликовано на странице в Instagram.

Певица с радостью сообщила, что ее новая песня "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии организаторов музпремии.

Певица появилась на церемонии вручения в платье изумрудного оттенка и ассиметричного кроя с анималистическим принтом и в золотистом белье, которое было частью ее пикантного лука.

Оля Полякова показала откровенный образ на красной дорожке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Провокационный наряд Поляковой прикрывал только правую часть тела, позволив оголить зону декольте, живот и бедро. Туфли певица подобралаа точно в тон платью. Отличным дополнением к образу стали крупные золотые украшения.

Поклонникам понравился лук Ольги, о чем они рассказали в комментариях под фото.

  • Вы прекрасны как всегда
  • Наряд супер
  • Наша королева
  • Какие ноги
  • Красотка от макушки до кончика ногтя
  • Пантера
  • Шикарная
  • Ноги с ушами
  • Вы невероятная
  • Богиня
  • Вот это ноги
  • Ноги у вас, конечно… Это же как повезло человеку

Напомним, то ранее Оля Полякова поделилась откровениями о своем отце.

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Оля Полякова