Полякова в супероткровенном платье засветила свои прелести: "ноги с ушами"

Певица с радостью сообщила, что ее новая песня "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии организаторов музпремии.



Певица появилась на церемонии вручения в платье изумрудного оттенка и ассиметричного кроя с анималистическим принтом и в золотистом белье, которое было частью ее пикантного лука.

Оля Полякова показала откровенный образ на красной дорожке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Провокационный наряд Поляковой прикрывал только правую часть тела, позволив оголить зону декольте, живот и бедро. Туфли певица подобралаа точно в тон платью. Отличным дополнением к образу стали крупные золотые украшения.

Поклонникам понравился лук Ольги, о чем они рассказали в комментариях под фото.