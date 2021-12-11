Полякова в супервідвертому платті засвітила свої принади: "ноги з вухами"

Співачка з радістю повідомила, що її нова пісня "Взросла девочка" увійшла в топ кращих пісень 2021 року за версією організаторів музпремії.



Співачка з'явилася на церемонії вручення в сукні смарагдового відтінку і асиметричного крою з анімалістичним принтом і в золотистій білизні, яка була частиною її пікантного лука.

Оля Полякова показала відвертий образ на червоній доріжці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Провокаційне вбрання Полякової прикривало тільки праву частину тіла, дозволивши оголити зону декольте, живіт і стегно. Туфлі співачка підібралаа точно в тон сукні. Чудовим доповненням до образу стали великі золоті прикраси.

Шанувальникам сподобався лук Ольги, про що вони розповіли в коментарях під фото.