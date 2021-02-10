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Полякова с внушительным декольте и в мини вскружила голову "серьезными ногами"

Автор: Lite

Оля Полякова скучает по концертам и живым выступлениям, а пока она проводит время с семьей, а также успела с размахом отметить день рождения, и время от времени радует поклонников свежими постами в соцсетях. Так, певица сообщила, что едет на серьезное интервью и даже показала удобный, теплый, но в то же время соблазнительный образ.

Так, на странице в Instagram Оля опубликовала пикантное селфи.

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На снимке она позирует в вязаном теплом платье-мини с глубоким вырезом. Певица демонстрирует декольте и стройные ножки. А также фокусирует внимание поклонников на макияже – легкий, естественный, который выглядит натурально и подчеркивает природные данные артистки.

"В серьезном кабинете", - подписала она снимок.

"Самый серьезный кабинет для меня, навсегда - твоя гримерка!" - ответила под постом подруги и коллеги Даша Астафьева. "С серьезными ногами", – не удержался от комплимента журналист Дмитрий Гордон.

Подписчики Королевы ночи не устояли перед ее привлекательным внешним видом.

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  • Шикарные ноги, Ольга
  • Сочно
  • Красотка

Напомним, что ранее Оля Полякова извинилась перед Тиной Кароль за свой неуместный комментарий в ее адрес во время эфира шоу "Маска" на канале "Украина". Артистка заверила, что не хотела обидеть или задеть коллегу за живое.

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Новости Украины Оля Полякова
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