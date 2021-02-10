Полякова с внушительным декольте и в мини вскружила голову "серьезными ногами"

На снимке она позирует в вязаном теплом платье-мини с глубоким вырезом. Певица демонстрирует декольте и стройные ножки. А также фокусирует внимание поклонников на макияже – легкий, естественный, который выглядит натурально и подчеркивает природные данные артистки.

"В серьезном кабинете", - подписала она снимок.

"Самый серьезный кабинет для меня, навсегда - твоя гримерка!" - ответила под постом подруги и коллеги Даша Астафьева. "С серьезными ногами", – не удержался от комплимента журналист Дмитрий Гордон.

Подписчики Королевы ночи не устояли перед ее привлекательным внешним видом.