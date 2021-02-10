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Полякова з великим декольте і міні запаморочила голову "серйозними ногами"

Автор: Lite

Оля Полякова сумує по концертам і живим виступам, а поки вона проводить час з сім'єю, а також встигла з розмахом відзначити день народження, і час від часу радує шанувальників свіжими постами в соцмережах. Так, співачка повідомила, що їде на серйозне інтерв'ю і навіть показала зручний, теплий, але в той же час спокусливий образ.

Так, на сторінці в Instagram Оля опублікувала пікантне селфі.

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На знімку вона позує у вязаном теплом сукня-міні з глибоким вирізом. Співачка демонструє декольте і стрункі ніжки. А також фокусує увагу шанувальників на макіяжі – легкий, природний, який виглядає натурально і підкреслює природні дані артистки.

"В серйозному кабінеті", - підписала вона знімок.

"Найсерйозніший кабінет для мене, назавжди - твоя гримерка!" - відповіла під постом подруги і колеги Даша Астаф'єва. "З серйозними ногами", – не втримався від компліменту журналіст Дмитро Гордон.

Підписники Королеви ночі не встояли перед її привабливим зовнішнім виглядом.

  • Ви дивовижно красиві і з дуже хорошим смаком, дівчина. Дійсно, обкладинка журналу - це для вас
  • Фото гарне, як і ви
  • Як завжди на висоті
  • Красу нічим не зіпсуєш. Королева
  • Ух, шикарна
  • Шикарні ноги, Ольга
  • Соковито
  • Красуня

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова вибачилася перед Тіною Кароль за свій недоречний коментар на її адресу під час ефіру шоу "Маска" на каналі "Україна". Артистка запевнила, що не хотіла образити чи зачепити колегу за живе.

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Новини України Оля Полякова
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