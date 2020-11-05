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У Поляковой отреагировали на скандал с Киркоровым: дружат давно

Автор: Владимир Костырин

Украинская артистка не изменила свою позицию

Оля Полякова и Филипп Киркоров выступили в Дубае на концерте PaRus 2020, вызвав неоднозначную реакцию в обществе. Так, некоторые упрекнули популярную украинскую артистку за "внезапное" выступление на одной сцене с российским певцом в ОАЭ, и заговорили о "зраде".

На самом деле идея показать шоу "Королева ночи" в Дубае возникла у Киркорова еще в январе 2020 года, в период гастролей украинской исполнительницы в США и Канаде, где они встречались. Об этом объяснили в пресс-службе Поляковой в комментарии "РБК-Украина".

Кроме того, СМИ активно освещали совместный отдых двух артистов между концертами, а о дружбе между ними "также давно и хорошо известно еще со времен шоу "Как две капли", в котором Оля принимала участие, а Киркоров был членом жюри".

"Почему именно сейчас эти дружеские отношения вызвали какие-то вопросы у журналистов - остается догадываться", - отметили у Королевы ночи.

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Также представители Поляковой подчеркивают, что позиция артистки после начала агрессии России против Украины остается неизменной: она не работает в РФ и не дает интервью российским пропагандистским медиа.

"Концерт не имел отношения к какому-либо празднику и каких-либо лозунгов, о чем написали журналисты, а являлся частью ежегодного международного музыкального фестиваля. А то, как эту информацию подают в ряде СМИ - это перекручивание фактов и субъективизм. Тут нечего обсуждать, если только это ни кому-то очень нужно", - резюмировали у Поляковой.

Филипп Киркоров и Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Ранее мы писали о том, что на днях фаны массово сдавали билеты на концерт Поляковой в Киеве во Дворце спорта.

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Новости Украины Филипп КиркоровОля Поляковановости шоу-бизнеса