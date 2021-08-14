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Не помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночка

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Киев, Суббота 14 августа 2021 14:18
Не помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночка Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова 12 августа отпраздновали первую годовщину свадьбы, а 13 августа отмечают еще одну важную дату - их сыночку Льву исполнился один месяц. В честь этого молодая мама поделилась новыми милыми снимками малыша.

Фото подросшего сыночка Даша опубликовала в своем Instagram.

Счастливые родители устроили Льву трогательную и забавную фотосессию. Малыш в белом боди лежит на кровати, рядом с ним в кадре также серый плюшевый мишка и кот Даши и Никиты - Каспер.

Также они добавили красивые круглые таблички с надписями "1 месяц" и "Здравствуй, мир" на английском языке.

Не помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночкаНе помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночкаНе помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночкаНе помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночка

Даша Квиткова показала милые фото сына, которому исполнился месяц (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова призналась, что уже не помнит жизни без малыша, а также рассказала, на сколько он подрос за месяц.

"Наш лучший человек, спасибо, что месяц назад осчастливил нас своим появлением. Мы уже и не помним жизнь без тебя. p.s. малышарик уже 5 кг, 58 см", - поделилась гордая мамочка.

Фолловеры Даши оставили множество умиленных комментариев, особенно им понравилось, как на снимках забавно вписался кот.

  • Каспер тоже как часть фотозоны отлично вписался
  • Это кот - такой смешной, а Лев - красавец
  • Як швидко летить час, який він солодкий
  • Каспер тоже от внимания не отстаёт.. Везде в кадре..
  • Кот размером почти как малыш
  • Кот ваш просто бесподобный
  • Який же він гарненький
  • А без Каспера ніяк
  • Бетмен маленький
  • Поздравляю, он прекрасный карапузик
  • Маленькое солнышко
  • Очень милый малышонок
  • Красунчик
  • Как на него смотрит Каспер

Напомним, ранее Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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