Не помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночка

"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова 12 августа отпраздновали первую годовщину свадьбы , а 13 августа отмечают еще одну важную дату - их сыночку Льву исполнился один месяц. В честь этого молодая мама поделилась новыми милыми снимками малыша.

Счастливые родители устроили Льву трогательную и забавную фотосессию. Малыш в белом боди лежит на кровати, рядом с ним в кадре также серый плюшевый мишка и кот Даши и Никиты - Каспер.

Также они добавили красивые круглые таблички с надписями "1 месяц" и "Здравствуй, мир" на английском языке.

Даша Квиткова показала милые фото сына, которому исполнился месяц (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова призналась, что уже не помнит жизни без малыша, а также рассказала, на сколько он подрос за месяц.

"Наш лучший человек, спасибо, что месяц назад осчастливил нас своим появлением. Мы уже и не помним жизнь без тебя. p.s. малышарик уже 5 кг, 58 см", - поделилась гордая мамочка.

Фолловеры Даши оставили множество умиленных комментариев, особенно им понравилось, как на снимках забавно вписался кот.