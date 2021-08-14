Не помним жизнь без тебя: Даша Квиткова очаровала милыми фото месячного сыночка
"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова 12 августа отпраздновали первую годовщину свадьбы, а 13 августа отмечают еще одну важную дату - их сыночку Льву исполнился один месяц. В честь этого молодая мама поделилась новыми милыми снимками малыша.
Фото подросшего сыночка Даша опубликовала в своем Instagram.
Счастливые родители устроили Льву трогательную и забавную фотосессию. Малыш в белом боди лежит на кровати, рядом с ним в кадре также серый плюшевый мишка и кот Даши и Никиты - Каспер.
Также они добавили красивые круглые таблички с надписями "1 месяц" и "Здравствуй, мир" на английском языке.
Даша Квиткова показала милые фото сына, которому исполнился месяц (фото: instagram.com/kvittkova)
Квиткова призналась, что уже не помнит жизни без малыша, а также рассказала, на сколько он подрос за месяц.
"Наш лучший человек, спасибо, что месяц назад осчастливил нас своим появлением. Мы уже и не помним жизнь без тебя. p.s. малышарик уже 5 кг, 58 см", - поделилась гордая мамочка.
Фолловеры Даши оставили множество умиленных комментариев, особенно им понравилось, как на снимках забавно вписался кот.
- Каспер тоже как часть фотозоны отлично вписался
- Это кот - такой смешной, а Лев - красавец
- Як швидко летить час, який він солодкий
- Каспер тоже от внимания не отстаёт.. Везде в кадре..
- Кот размером почти как малыш
- Кот ваш просто бесподобный
- Який же він гарненький
- А без Каспера ніяк
- Бетмен маленький
- Поздравляю, он прекрасный карапузик
- Маленькое солнышко
- Очень милый малышонок
- Красунчик
- Как на него смотрит Каспер
Напомним, ранее Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком.