Pompeya едет в Киев: интересные факты про группу и лучшие видео, которые "лайкают" миллионы

Интересные факты про группу, а также самые лучшие клипы коллектива - в нашем материале ниже.
Топ-5 фактов про Pompeya
В первые годы существования группы, с деньгами у парней было настолько туго, что у их квартире, которую снимали будущие рок-звезды, не было даже чайника. И после одного из первых концертов они попросили в качестве гонорара... электрический самовар.
Группа Pompeya названа не в честь города (как многие думают), а в честь древнеримской гетеры, любовницы Цезаря, Помпеи Сулы.
Любимые режиссеры музыкантов - Уэс Андерсон и братья Коэны.
Артисты считают, что их альбом "Tropical" получился таким расслабленным и спокойным, потому что записывали его в ленивом режиме в тренировочных штанах.
Во время зарубежных туров музыкантов Pompeya чаще всего принимают за жителей Восточной Европы, вокалиста Данила Брода однажды посчитали ирландцем. Сами артисты, впрочем, не афишируют своего российского происхождения.