Pompeya їде до Києва: цікаві факти про гурт і кращі відео, які "лайкають" мільйони

Цікаві факти про групу, а також найкращі кліпи колективу - у нашому матеріалі нижче.
Топ-5 фактів про Pompeya
У перші роки існування групи, з грошима у хлопців було настільки туго, що у їхній квартирі, яку знімали майбутні рок-зірки, не було навіть чайника. І після одного з перших концертів вони попросили в якості гонорару... електричний самовар.
Група Pompeya названа не на честь міста (як багато хто думає), а на честь давньоримської гетери, коханки Цезаря, Помпеї Сули.
Улюблені режисери музикантів - Уес Андерсон і брати Коени.
Артисти вважають, що їхній альбом "Tropical" вийшов таким розслабленим і спокійним, тому що записували його в ледачому режимі в тренувальних штанях.
Під час зарубіжних турів музикантів Pompeya найчастіше сприймають за жителів Східної Європи, вокаліста Данила Брода одного разу назвали ірландцем. Самі артисти, втім, не афішують свого російського походження.