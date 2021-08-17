Понадобится одно средство: трихолог научила эффективно бороться с перхотью

Если исключить явные патологии, то появление перхоти может спровоцировать:

1.Использование безсульфатных шампуней.

Многие используют их ежедневно. Потому что на утро волосы уже несвежие и нужно мыть. А почему они на следующий день уже жирные? Потому что моете безсульфатным шампунем!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дело в том, что шампуни без сульфатов не имеют свойства хорошо вымывать кожный жир с поверхности кожи головы. Жир не смывается, а накапливается там, обволакивая каждый волос и лишая шевелюру объема.

2.Нанесение бальзамов, масок и кондиционеров для волос на кожу головы.

Их не рекомендуется наносить вообще на прикорневую зону! Попадая на кожу, это средства обволакивают ее поверхность так же, как обволакивают волос.

3.Средства для укладки волос и лак для волос.

Если без них никак, то обеспечьте качественное очищение кожи головы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Сухой воздух.

Тоже может стать причиной перхоти. Сюда же отнесем и фен. Если вы сушите веном волосы регулярно, поднимая корень, может появиться перхоть. В этом случае использование пилинга и лосьона для увлажнения кожи головы обязательно.

Чем помочь в этом случае?

Вам понадобится только одно (максимум два) средство. Да, да, это пилинг кожи головы! Поскольку причина перхоти не болезнь, лечить это не нужно. Достаточно откорректировать домашний уход.

Не игнорируйте пилинг для кожи головы. Именно он "вытянет" самую неблагополучную ситуацию. Применяя пилинг регулярно (раз в 1-2 недели), вы получаете стойкий результат, более редкое мытье головы и, конечно же, здоровье волос!