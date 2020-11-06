Не понравилась реакция: Ольга Фреймут повздорила с мужем и спустилась в киевское метро

Ольга Фреймут закончила участие в проекте Танцы со звездами 2020,но за ее жизнью вне шоу продолжают активно следить поклонники. Ведущая делится с ними интересным контентом, а также иногда балует личными историями. В этот раз теледива решила высказаться о конфликте с мужем Владимиром Локотко.

На странице в instagram она опубликовала фото в облегающем платье на тонких бретелях, с красиво уложенными локонами и красной помадой.

Ольга Фреймут рассказала о ссоре с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

"Конфликтовать можно по-доброму. И со стилем. Не ради испорченного настроения, а ради результата. Вчера мне не совсем понравилась реакция мужа на мой рассказ. "Володя, мог бы и возмутиться", - разгневалась я.

"Действительно, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести ... ".

Я почувствовала, что в атмосфере стало конфликтно.

"Сорок четыре ... даже не верится. Кстати, ты уже придумал, как отпразднуем твой День рождения?"

Мужчина улыбнулся. Вечер снова стал уютным", – рассказала о действенном способе задобрить любимого ведущая.

Кроме того, в InstaStories Ольга показала, как разгуливает по киевскому метро, на станции "Почтовая площадь". Она поделилась своими впечатлениями от столичной подземки.

Ольга прогулялась по киевскому метрополитену (фото: instagram.com/freimutolia)

"Сегодня домой на метро. Стильный транспорт", - заявила ведущая.

Ольга Фреймут прошлась по метро (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, что ранее Леся Никитюк забавно спародировала Ольгу Фреймут.