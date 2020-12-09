Понять и простить: Алена Шоптенко раскрыла свой секрет успешных отношений

Алена Шоптенко - не только профи на паркете, звезда "Танцев со звездами" еще и мудрая женщина, умеющая правильно выстраивать отношения с окружающими ее людьми.

В подтверждение этому Шоптенко рассказала, как она "справляется" с неидеальным миром вокруг себя. Звезда выставила в своей соцсети снимок со стильным сдержанным макияжем, стрелки на глазах, ньюдовая помада. Алена задумчиво смотрит в камеру.

"А знаете, какой общепринятый факт помогает мне в последнее время в общении с окружающим неидеальным миром? Если мне что-то не нравится в человеке, не важно, близкий он мне или нет, значит, это самое качество есть во мне. И вопросы сразу отпадают. Так что остается принять и простить", - написала Алена философский пост.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"На 100% правда!", "Да, так и есть", "Не соглашусь, я люблю порядок и сама его соблюдаю на 100%, когда в мою жизнь приходят люди с хаосом, мне сложно с ними ужиться, я не понимаю, как можно жить в хаосе", "Не согласна. Эта теория не находит подтверждение в практической деятельности психолога", - стали спорить поклонники Алены под ее постом.

Раньше Алена Шоптенко рассмешила фанатов, рассказав о первых словах своего малыша. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".