Зрозуміти і пробачити: Олена Шоптенко розкрила свій секрет успішних стосунків

Олена Шоптенко - не тільки профі на паркеті, зірка "Танців з зірками" ще й мудра жінка, яка вміє правильно вибудовувати відносини з оточуючими її людьми.

В підтвердження цьому Шоптенко розповіла, як вона "справляється" з неідеальним світом навколо себе. Зірка виставила у своїй соцмережі знімок зі стильним стриманим макіяжем, стрілки на очах, ньюдовая помада. Олена задумливо дивиться в камеру.

"А знаєте, який загальноприйнятий факт допомагає мені останнім часом у спілкуванні з навколишнім неідеальним світом? Якщо мені щось не подобається в людині, не важливо, близька вона мені чи ні, значить, саме ця якість є в мені. І питання відразу відпадають. Так що залишається прийняти і пробачити", - написала вона філософський пост.

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"На 100% правда!", "Так, так і є", "Не погоджуся, я люблю порядок і сама його дотримуюся на 100%, коли в моє життя приходять люди з хаосом, мені складно з ними ужитися, я не розумію, як можна жити в хаосі", "Не згодна. Ця теорія не знаходить підтвердження у практичній діяльності психолога", - стали сперечатися шанувальники під її постом.

Раніше Шоптенко розсмішила фанатів, розповівши про перші слова свого малюка. Олексій, так звати хлопця, виявляється, не в захваті від яскравого макіяжу мами. Шоптенко показала рідкісні знімки з сином і зізналася, що раніше при погляді на неї він вимовляв слово "мити".