Пополнение в семье Кардашьян: в сети обсуждают беременность Кендалл Дженнер

Поклонники 25-летней модели тут же стали распространять новость и радоваться. Правда, сама Кен посмеялась над твитом, ответив маме, что ее пост слишком уж похож на объявление о беременности, тем самым не подтвердив слухи.

В одном из новых эпизодов семейного реалити-шоу Кендалл призналась, что мечтает стать мамой. Модель уже давно встречается с Девином Букером, 24-летним игроком баскетбольного клуба «Финикс Санз».

Кендалл не любит показывать совместыне фото с парнем и бережет личную жизнь от посторонних глаз (фото: instagram.com/kendalljenner)