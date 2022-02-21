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Пополнение в семье Кардашьян: в сети обсуждают беременность Кендалл Дженнер

Автор: Татьяна Турчаникова

Семейство Кардашьян ждет пополнения? Беременность Кендалл Дженнер обсуждают в сети фанаты знаменитой модели.

Все дело в том, что мама модели Крис Дженнер сделал провокационный твит: она обратилась в соцсети к Кендалл, прикрепив к посту эмоджи в виде детской бутылочки.

Поклонники 25-летней модели тут же стали распространять новость и радоваться. Правда, сама Кен посмеялась над твитом, ответив маме, что ее пост слишком уж похож на объявление о беременности, тем самым не подтвердив слухи.

В одном из новых эпизодов семейного реалити-шоу Кендалл призналась, что мечтает стать мамой. Модель уже давно встречается с Девином Букером, 24-летним игроком баскетбольного клуба «Финикс Санз».

Кендалл не любит показывать совместыне фото с парнем и бережет личную жизнь от посторонних глаз (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раньше Дэниэл Рэдклифф удивил своим внешним видом фанатов, актер стал неузнаваемым.

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