Поповнення в родині Кардашьян: у мережі обговорюють вагітність Кендалл Дженнер

Шанувальники 25-річної моделі тут же стали поширювати новину і радіти. Правда, сама Кен посміялася над твітом, відповівши мамі, що її пост надто вже схожий на оголошення про вагітність, тим самим не підтвердивши чутки.

В одному з нових епізодів сімейного реаліті-шоу Кендалл зізналася, що мріє стати мамою. Модель вже давно зустрічається з Девіном Букером, 24-річним гравцем баскетбольного клубу "Фінікс Санз".

Кендалл не любить показувати спільні фото з хлопцем і береже особисте життя від сторонніх очей (фото: instagram.com/kendalljenner)