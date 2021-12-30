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До последнего был против: Влад Яма растрогал семейным фотосетом в "обновленном" составе

Автор: Марина Настевич

Известный украинский хореграф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма зарядил поклонников новогодним настроением - артист показал кадры из атмосферной семейной фотосессии. Причем на снимках появился и новый член их семьи - собачка породы мальтипу Ламба.

Теплыми фото Яма поделился на своей странице в Instagram.

Влад, Лилиана и их сын Леон позировали в комнате, украшенной красиво упакованными подарочными коробками и новогодними венками. Все они были одеты в джинсы и худи светло-коричневых оттенков - даже на собаку надели комбинезончик того же цвета.

Семейство нежно обнимали друг друга и нового питомца. При этом Яма признался, что поначалу был против того, чтобы завести собаку.

"В 2021 Ям стало больше. Ее зовут Ламба. Она быстрая, озорная, умная, нежная, непредсказуемая, прыгучая и ооочень смешная. Да, я до последнего был против. Потому что это огромная ответственность. У нас с родителями было две собаки, и, учитывая график семейных разъездов по Украине и не только, я понимал, что в нашем случае это практически невозможно", - поделился хореограф.

Влад Яма покорил сеть новогодней семейной съемкой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однако сейчас Влад счастлив, что родные смогли его переубедить.

"Я был непреклонен... но в меньшинстве. Леон постоянно просил собаку, а Лилиана вообще о ней мечтала. И я подумал: если не сейчас, то когда?!… Какие же мы счастливые от этого решения! На Ламбу нельзя смотреть без улыбки, это сплошной позитив!" - рассказал он.

"Кохання в нашій сім’ї стало ще більше…" - ответила на публикацию жена Влада Лилиана.

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали семейство теплыми отзывами.

  • Ламба - космос
  • Красавчики
  • Яке зворушливо-красиве фото
  • Ще бiльше Ямiв! Ще!
  • Красивая семья
  • Ой, как правильно вы сделали, это красивое чудо - продолжение вашей счастливой жизни, будьте счастливы, самая красивая пара!!!
  • Фото з ряду "тану від милоти". Всі неймовірно класні
  • Красивое семейство и Ламба тоже!
  • Чудова родина!

Напомним, ранее Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне "Танцев" на паркет в качестве участника.

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Влад Яма