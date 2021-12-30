До останнього був проти: Влад Яма зворушив сімейним фотосетом в "оновленому" складі

Влад, Ліліана і їх син Леон позували в кімнаті, прикрашеній красиво упакованими подарунковими коробками і новорічними вінками. Всі вони були одягнені в джинси і худі світло-коричневих відтінків - навіть на собаку наділи комбінезончик того ж кольору.

Сімейство ніжно обіймали один одного і нового вихованця. При цьому Яма зізнався, що спочатку був проти того, щоб завести собаку.

"У 2021 Ямів стало більше. Її звуть Ламба. Вона швидка, пустотлива, розумна, ніжна, непередбачувана, стрибуча і дуууже смішна. Так, я до останнього був проти. Тому що це величезна відповідальність. У нас з батьками було два собаки, і, враховуючи графік сімейних роз'їздів по Україні і не тільки, я розумів, що в нашому випадку це практично неможливо", - поділився хореограф.

Влад Яма підкорив мережу новорічною сімейною зйомкою (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однак зараз Влад щасливий, що рідні змогли його переконати.



"Я був непохитний... але в меншості. Леон постійно просив собаку, а Ліліана взагалі про неї мріяла. І я подумав: якщо не зараз, то коли?!... Які ж ми щасливі від цього рішення! На Ламбу не можна дивитися без посмішки, це суцільний позитив!" - розповів він.

"Кохання в нашій сім'ї стало ще більше..." - відповіла на публікацію дружина Влада Ліліана.

Фолловери не залишилися байдужими і засипали сімейство теплими відгуками.