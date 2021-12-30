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До останнього був проти: Влад Яма зворушив сімейним фотосетом в "оновленому" складі

Автор: Марина Настевич

Відомий український хореграф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зарядив шанувальників новорічним настроєм - артист показав кадри з атмосферної сімейної фотосесії. Причому на знімках з'явився і новий член їх сім'ї - собачка породи мальтіпу Ламба.

Теплими фото Яма поділився на своїй сторінці в Instagram.

Влад, Ліліана і їх син Леон позували в кімнаті, прикрашеній красиво упакованими подарунковими коробками і новорічними вінками. Всі вони були одягнені в джинси і худі світло-коричневих відтінків - навіть на собаку наділи комбінезончик того ж кольору.

Сімейство ніжно обіймали один одного і нового вихованця. При цьому Яма зізнався, що спочатку був проти того, щоб завести собаку.

"У 2021 Ямів стало більше. Її звуть Ламба. Вона швидка, пустотлива, розумна, ніжна, непередбачувана, стрибуча і дуууже смішна. Так, я до останнього був проти. Тому що це величезна відповідальність. У нас з батьками було два собаки, і, враховуючи графік сімейних роз'їздів по Україні і не тільки, я розумів, що в нашому випадку це практично неможливо", - поділився хореограф.

Влад Яма підкорив мережу новорічною сімейною зйомкою (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однак зараз Влад щасливий, що рідні змогли його переконати.

"Я був непохитний... але в меншості. Леон постійно просив собаку, а Ліліана взагалі про неї мріяла. І я подумав: якщо не зараз, то коли?!... Які ж ми щасливі від цього рішення! На Ламбу не можна дивитися без посмішки, це суцільний позитив!" - розповів він.

"Кохання в нашій сім'ї стало ще більше..." - відповіла на публікацію дружина Влада Ліліана.

Фолловери не залишилися байдужими і засипали сімейство теплими відгуками.

  • Ламба - космос
  • Красунчики
  • Яке зворушливо-красиве фото
  • Ще більше Ямів! Ще!
  • Красива сім'я
  • Ой, як правильно ви зробили, це красиве диво - продовження вашої щасливого життя, будьте щасливі, найкрасивіша пара!!!
  • Фото з ряду "тану від милоти". Всі неймовірно класні
  • Красиве сімейство і Ламба теж!
  • Чудова родина!

Нагадаємо, раніше Влад Яма зізнався, чи повернеться в наступному сезоні "Танців" на паркет в якості учасника.

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Влад Яма