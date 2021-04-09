Что посмотреть на карантине: подборка фильмов и сериалов от Джамалы

Во время локдауна многие коротают время за просмотром сериалов и кино. Не исключение и певица Джамала. Артистка решила помочь своим поклонникам и порекомендовала им те картины, которые она уже посмотрела и нашла увлекательными.
Списком интересных фильмов и сериалов звезда поделилась на своей странице в Instagram.
37-летняя Джамала предложила подборку из пяти фильмов и двух сериалов и поделилась впечатлениями от них.
Также звезда добавила в публикацию постеры предложенных картин, а еще показала архивное фото, на котором запечатлена сидящей на стуле в розовом атласном платье со спущенной с одного плеча бретелькой.
Джамала восхитила архивным кадром в ярком платье (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Мой любимый Netflix продолжает радовать", - отметила певица.
Сложные, драматические и номинированные на Оскар фильмы:
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Сериалы:
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Напомним, ранее Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением - певица предстала в образе блондинки.