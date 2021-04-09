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Що подивитися на карантині: добірка фільмів і серіалів від Джамали

Автор: Lite

Під час локдауна багато коротають час за переглядом серіалів і кіно. Не виняток і співачка Джамала. Артистка вирішила допомогти своїм шанувальникам і порекомендувала їм ті картини, які вона вже подивилася і знайшла захоплюючими.

Списком цікавих фільмів і серіалів зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

37-річна Джамала запропонувала добірку з п'яти фільмів і двох серіалів і поділилася враженнями від них.

Також зірка додала в публікацію постери запропонованих картин, а ще показала архівне фото, на якому зображена сидячою на стільці в рожевій атласній сукні зі спущеною з одного плеча бретеллю.

Джамала захопила архівним кадром в яскравій сукні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мій улюблений Netflix продовжує радувати", - зазначила співачка.

Що подивитися на карантині від Джамали:

Складні, драматичні і номіновані на Оскар фільм:

  • "Батько" (The Father) з Ентоні Хопкінсом і Олівією Колман

  • "Білий тигр" (The white tiger) - явний конкурент "Мільйонера з нетрів"

  • "Все життя попереду" (The life ahead) з Софі Лорен у головній ролі

  • Заснований на реальних подіях "Манк" (Mank)

  • "Небезпечні ілюзії" (Deadly illusions) Фінал не дотиснули, але можна подивитися.


Серіали:

  • Довга, іноді затягнута і нестабільна від серії до серії "Чужоземка". Але капець як захотілося в Шотландію і все про неї знати. Красиво, коротше!

  • "В її очах" (Behind her eyes). Тільки ледачий не обговорив фінал цього серіалу! Ніхто не очікує такої розв'язки, а значить, це круто.

Джамала порадила цікаві фільми і серіали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням - співачка постала в образі блондинки.

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