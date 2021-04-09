Що подивитися на карантині: добірка фільмів і серіалів від Джамали

Під час локдауна багато коротають час за переглядом серіалів і кіно. Не виняток і співачка Джамала. Артистка вирішила допомогти своїм шанувальникам і порекомендувала їм ті картини, які вона вже подивилася і знайшла захоплюючими.
Списком цікавих фільмів і серіалів зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
37-річна Джамала запропонувала добірку з п'яти фільмів і двох серіалів і поділилася враженнями від них.
Також зірка додала в публікацію постери запропонованих картин, а ще показала архівне фото, на якому зображена сидячою на стільці в рожевій атласній сукні зі спущеною з одного плеча бретеллю.
Джамала захопила архівним кадром в яскравій сукні (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Мій улюблений Netflix продовжує радувати", - зазначила співачка.
Складні, драматичні і номіновані на Оскар фільм:
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Серіали:
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Нагадаємо, раніше Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням - співачка постала в образі блондинки.