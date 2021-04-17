UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Автор: Lite

Влад Яма и его жена Лилиана долго прятали сыночка Леона от любопытных, но когда познакомили поклонников с мальчиком, то он буквально очаровал всех с первого взгляда. Активный, веселый, энергичный – он не дает заскучать своим родителям. К слову, поклонники хореографа отмечают, что Леон – копия дедушки, отца Влада и на самого хореографа в детстве! Пара воспитывает сына в любви и понимании, а принципами общения с ребенком в семье поделилась жена судьи "Танцев со звездами", Лилиана.

Счастливая мама непоседы Леона устроила с ним яркую фотосессию и показала фото в Instagram.

Мама и сын уселись прямиком на стиральную машину. На Лилиане – майку ярко-желтого цвета, ультрарозовые спортивные штаны с полосками и кроссовки сочного салатового оттенка. Она веселится с сыном, который облюбовал оригинальный реквизит – огромную прищепку.

Лилиана с Леоном любят веселиться вместе (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Еще до появления Леона мы договорились с мужем, что у нас всегда будет одна линия воспитания "Мама и Папа - одна команда проводников для Сына".

В присутствии сына мы никогда не выясняем отношения и не ругаемся.

Всегда относимся с уважением к друг другу и окружающим.

Каждый день говорим слово "люблю" друг другу и ему. И как результат - постоянно слышим слова Любви от Сына", - назвала топ-4 главных принципов воспитания в семье Лилиана.

Лилиана растит сына в любви и понимании (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Люблю", - оставил комментарий под постом самых родных и близких Влад.

Напомним, что ранее Влад Яма шокировал сына появлением в платье и с ярким макияжем – хореограф сделал пародию на Джамалу и очень вжился в роль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Влад Яма
Читайте также
Влад Яма сделал признание о расставании с любимой: был тупик
Жена Влада Ямы раскрыла правду о жизни со звездой
Прогноз погоды