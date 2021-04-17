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Постійно чуємо слова любові: дружина Ями розсекретила принципи виховання щасливого сина

Автор: Lite

Влад Яма і його дружина Ліліана довго ховали синочка Леона від цікавих, але коли познайомили шанувальників з хлопчиком, то він буквально зачарував усіх з першого погляду. Активний, веселий, енергійний – він не дає занудьгувати своїм батькам. До речі, шанувальники хореографа зазначають, що Леон – копія дідуся, батька Влада і на самого хореографа в дитинстві! Пара виховує сина у любові та розумінні, а принципами спілкування з дитиною в родині поділилася дружина судді "Танців з зірками", Ліліана.

Щаслива мама непосиди Леона влаштувала з ним яскраву фотосесію і показала фото в Instagram.

Мама і син сіли прямо на пральну машину. На Ліліані – майку яскраво-жовтого кольору, ультрарожеві спортивні штани з смужками і кросівки соковитого салатового відтінку. Вона веселиться з сином, який облюбував оригінальний реквізит – величезну прищіпку.

Ліліана з Леоном люблять веселитися разом (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Ще до появи Леона ми домовилися з чоловіком, що у нас завжди буде одна лінія виховання "Мама і Тато - одна команда провідників для Сина".

В присутності сина ми ніколи не з'ясовуємо стосунки і не лаємось.

Завжди ставимося з повагою один до одного і оточуючих.

Кожен день говоримо слово "люблю" один одному і йому. І як результат - постійно чуємо слова Любові від Сина", - назвала топ-4 головні принципи виховання в сім'ї Ліліана.

Ліліана ростить сина в любові й розумінні (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Люблю", - залишив коментар під постом найрідніших і близьких Влад.

Нагадаємо, що раніше Влад Яяма шокував сина появою в сукні з яскравим макіяжем – хореограф зробив пародію на Джамалу і дуже вжився в роль.

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Новини України Влад Яма
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