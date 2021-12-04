Потап показал своих любимых девочек на домашнем фото: "красотки такие"

На фото, сделанном в гостиной их загородного дома, Каменских запечатлена на фитнес-коврике в компании любимой собачки Мими.

Певица в коротком черном топе и голубых шортах прилегла на коврик - вероятно, после тренировки, а верный питомец сидит рядом с ней. В таком виде их и застал Потап, когда спустился со второго этажа.

Потап похвастался своими очаровательными девчонками (фото: instagram.com/realpotap)

"Спускаюсь вниз, а там меня ждут такие девчонки", - написал довольный рэпер.

Поклонники не поскупились на теплые слова в комментариях, назвав Настю и Мими красотками.