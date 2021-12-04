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Потап показал своих любимых девочек на домашнем фото: "красотки такие"

Автор: Марина Настевич

40-летний украинский продюсер и участник группы MOZGI Потап похвастался в сети своими девочками. Он показал милое домашнее фото с любимой женой, при этом Настя Каменских была не одна.

Снимок был опубликован в Instagram продюсера.

На фото, сделанном в гостиной их загородного дома, Каменских запечатлена на фитнес-коврике в компании любимой собачки Мими.

Певица в коротком черном топе и голубых шортах прилегла на коврик - вероятно, после тренировки, а верный питомец сидит рядом с ней. В таком виде их и застал Потап, когда спустился со второго этажа.

Потап похвастался своими очаровательными девчонками (фото: instagram.com/realpotap)

"Спускаюсь вниз, а там меня ждут такие девчонки", - написал довольный рэпер.

Поклонники не поскупились на теплые слова в комментариях, назвав Настю и Мими красотками.

  • Прекрасні
  • Вот оно счастье
  • Замечательная семья!
  • Супер девочки
  • Красотки такие
  • Хорошие у тебя девочки
  • Ага, класный пёсик
  • Клёво
  • Это так мило

Ранее Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини.

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Настя КаменскихПотап