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Потап показав своїх улюблених дівчаток на домашньому фото: "красуні такі"

Автор: Марина Настевич

40-річний український продюсер і учасник групи MOZGI Потап похвалився в мережі своїми дівчатками. Він показав миле домашнє фото з коханою дружиною, при цьому Настя Каменських була не одна.

Знімок був опублікований в Instagram продюсера.

На фото, зробленому у вітальні їх заміського будинку, Каменських відображена на фітнес-килимку в компанії улюбленої собачки Мімі.

Співачка в короткому чорному топі і блакитних шортах прилягла на килимок - ймовірно, після тренування, а вірний вихованець сидить поруч з нею. У такому вигляді їх і застав Потап, коли спустився з другого поверху.

Потап похвалився своїми чарівними дівчатами (фото: instagram.com/realpotap)

"Спускаюся вниз, а там мене чекають такі дівчата", - написав задоволений репер.

Шанувальники не поскупилися на теплі слова в коментарях, назвавши Настю і Мімі красунями.

  • Прекрасні
  • Ось воно щастя
  • Чудова сім'я!
  • Супер дівчата
  • Красуні такі
  • Хороші у тебе дівчатка
  • Ага, класний песик
  • Кльово
  • Це так мило

Раніше Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні.

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Настя КаменськихПотап