Потап примчался к Каменских в Мексику и устроил сцену ревности (видео)

Трогательная встреча влюбленных была запечатлена на видео - Каменских очень удивилась и обрадовалась, внезапно увидев мужа. С криком "Леша!" она запрыгнула ему на руки и принялась целовать. Артистка даже назвала избранника сумасшедшим.

Потап устроил сюрприз Насте Каменских, прилетев к ней в Мексику (скриншот с Youtube)

Неожиданному появлению зятя была рада и мама Насти, Лидия Петровна. В честь его приезда она сварила большую кастрюлю борща, чем удивила и порадовала Потапа.

"В Мексике борщ?", - поразился он.

Далее в реалити Каменских показала, как они с Потапом записали новую романтическую песню на испанском языке. Однако позже между ними разыгралась сцена ревности.

Потап уже хотел отпускать жену в дом к девушкам, однако та обмолвилась, что к ним приедет общий друг Александр, который также находится в Тулуме. Это не понравилось супругу певицы, ведь он думал, что там будут только "девочки".

"Я немного не понял появления Алехандро. Это мой друг, я его люблю, уважаю. Но почему он первым окажется в доме девочек, а не я. Во-первых, они должны были быть сами, а тут появляется мужчина. Ну это тогда уже не "Девочки рулят", а "Девочки рулят" и Алехандро. Так почему там не появиться Потапу", - эмоционально отреагировал рэпер.

Реалити-шоу "Девочки рулят" – 5 серия (видео: Youtube)

Настя же объяснила, что Александр останется только на день, потому что в гостиницах нет свободных мест.

"Котик, что ты наезжаешь? Такое впечатление, что мы там две недели с ним тусим!" - запальчиво ответила Каменских.

Однако чуть позже Настя сказала мужу: "Мне нравится, что ты меня ревнуешь". Они помирились и вместе поехали в дом, который сняли девушки.