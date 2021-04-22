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Потап примчав до Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів (відео)

Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських вже майже місяць перебуває в Мексиці без чоловіка - в Тулумі і околицях вона знімає своє реаліті "Дівчата рулять", а допомагають їй подруги і мама Лідія. У новому випуску шоу подружка Аня влаштувала для Насті сюрприз - до неї прилетів коханий чоловік Потап, за яким вона дуже скучила. Однак не обійшлося і без сцен ревнощів!

П'ятий випуск "Дівчата рулять" був опублікований на офіційному Youtube- каналі NK.

Зворушлива зустріч закоханих була відображена на відео - Каменських дуже здивувалася і зраділа, раптово побачивши чоловіка. З криком " Льоша!" вона застрибнула йому на руки і почала цілувати. Артистка навіть назвала обранця божевільним.

Потап влаштував сюрприз Насті Каменських, прилетівши до неї в Мексику (скріншот з Youtube)

Несподіваній появі зятя була рада і мама Насті, Лідія Петрівна. На честь його приїзду вона зварила велику каструлю борщу, чим здивувала і порадувала Потапа.

"У Мексиці борщ?",- здивувався він.

Далі в реаліті Каменських показала, як вони з Потапом записали нову романтичну пісню іспанською мовою. Однак пізніше між ними розігралася сцена ревнощів.

Потап вже хотів відпускати дружину в будинок до дівчат, проте та обмовилася, що до них приїде спільний друг Олександр, який також знаходиться в Тулумі. Це не сподобалося чоловікові співачки, адже він думав, що там будуть тільки "дівчатка".

"Я трохи не зрозумів появи Алехандро. Це мій друг, я його люблю, поважаю. Але чому він першим виявиться в будинку дівчаток, а не я. по-перше, вони повинні були бути самі, а тут з'являється чоловік. Ну це тоді вже не "дівчата рулять", а "дівчата рулять" і Алехандро. Так чому там не з'явитися Потапу", - емоційно відреагував репер.

Реаліті-шоу "Дівчата рулять" – 5 серія (відео: Youtube)

Настя ж пояснила, що Олександр залишиться тільки на день, тому що в готелях немає вільних місць.

"Котик, що ти наїжджаєш? Таке враження, що ми там два тижні з ним тусимо!"- запально відповіла Каменських.

Однак трохи пізніше Настя сказала чоловікові: "Мені подобається, що ти мене ревнуєш". Вони помирилися і разом поїхали в будинок, який зняли дівчата.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що перехворіла коронавірусом, після чого стала страждати панічними атаками. У Мексиці неприємні відчуття знову наздогнали Настю, і їй довелося зважитися на древній ритуал очищення.

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