Потап примчав до Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів (відео)

Зворушлива зустріч закоханих була відображена на відео - Каменських дуже здивувалася і зраділа, раптово побачивши чоловіка. З криком " Льоша!" вона застрибнула йому на руки і почала цілувати. Артистка навіть назвала обранця божевільним.

Потап влаштував сюрприз Насті Каменських, прилетівши до неї в Мексику (скріншот з Youtube)

Несподіваній появі зятя була рада і мама Насті, Лідія Петрівна. На честь його приїзду вона зварила велику каструлю борщу, чим здивувала і порадувала Потапа.

"У Мексиці борщ?",- здивувався він.

Далі в реаліті Каменських показала, як вони з Потапом записали нову романтичну пісню іспанською мовою. Однак пізніше між ними розігралася сцена ревнощів.

Потап вже хотів відпускати дружину в будинок до дівчат, проте та обмовилася, що до них приїде спільний друг Олександр, який також знаходиться в Тулумі. Це не сподобалося чоловікові співачки, адже він думав, що там будуть тільки "дівчатка".

"Я трохи не зрозумів появи Алехандро. Це мій друг, я його люблю, поважаю. Але чому він першим виявиться в будинку дівчаток, а не я. по-перше, вони повинні були бути самі, а тут з'являється чоловік. Ну це тоді вже не "дівчата рулять", а "дівчата рулять" і Алехандро. Так чому там не з'явитися Потапу", - емоційно відреагував репер.

Реаліті-шоу "Дівчата рулять" – 5 серія (відео: Youtube)

Настя ж пояснила, що Олександр залишиться тільки на день, тому що в готелях немає вільних місць.

"Котик, що ти наїжджаєш? Таке враження, що ми там два тижні з ним тусимо!"- запально відповіла Каменських.

Однак трохи пізніше Настя сказала чоловікові: "Мені подобається, що ти мене ревнуєш". Вони помирилися і разом поїхали в будинок, який зняли дівчата.