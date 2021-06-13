Потап рассекретил дорогущий подарок от Каменских на день рождения: никогда бы себе не купил

Мальчик рассказал, что его папа в этот раз решил не закатывать громкую вечеринку, а собрать в ресторане за столом только родных и близких – поздравить продюсера пришло около 20 гостей. Все прошло скромно и по-семейному.

"Мама и папа сказали: "Не празднуй". И это был не праздник, а некая вечеринка в честь 40-летия. Ты же знаешь, какой я праздник могу устроить, 200 человек, Snoop Dog на сцене", - заверил Потап.

Рэпер рассказал, какие подарки получил от гостей, а также признался, что ему презентовала жена.

Потап с сыном рассказали о дне рождении артиста (фото: instagram.com/svitsketv)

"Серьги с черными бриллиантами, которые стоят как автомобиль, жена подарила другие серьги - с белыми бриллиантами. Никогда бы я себе сам такие не купил, потому что это очень дорого, даже для меня. Я вообще не транжира. Мне не надо золотых часов, но я могу это купить ", — признался Потап.

Также артист получил еще один необычный подарок для души и тела - персональную терапию медитации с тренером. Теперь рэпер вместе с женой смогут помедитировать дома.

Также по просьбе продюсера его друзья подарили имениннику произведения искусства – в частном доме звездной пары теперь висят новые картины.

Потап рассказал о подарках на 40-летие