Потап рассказал правду об отношениях сына и Насти Каменских: видит, что папа любит

Потап гордится своим сыном, 12-летним Андреем, ведь мальчик растет настоящий спортсменом и примеряет на себя роль шоумена, как папа. Невзирая на развод с его мамой и экс-женой Ириной Горовой, пара смогла сохранить теплые и дружеские отношения, тем более они работает вместе. А вот об отношениях Андрей и нынешней жены Насти Каменских продюсер говорит крайне редко. В программе "Зе Интервьюер" он рассказал Анатолию Анатоличу, поладила ли певицу с его сыном.

По словам рэпера, мальчик перенимает поведение отца, поэтому с уважением относится к его выбору спутницы.

"Он видит, что это папина женщина, которую он любит. У них прекрасные отношения, они хорошо общаются. Он как мальчик снимает ролевую поведенческую модель папы. Он видит, что папа любит эту женщину, и у него автоматом где-то – значит это хорошо", - отметил Потап.

Потап признался, что Андрей и Настя поладили (фото: instagram.com/realpotap)

Потап рассказал, как сообщил сыну о разводе с его мамой и признался, что всегда разговаривает с Андреем начистоту, ничего не скрывая.

"Он, во-первых, был маленьким, а, во-вторых, я привык со своим сыном разговаривать откровенно и объяснять ему. Я рассказал ему на том уровне восприятия возраста, в котором он был тогда. Я с ним обговаривал это, чтобы не нарушить, не травмировать детскую психику. Но так как папа много гастролировал тогда, то особой перемены он не почувствовал", - рассказал рэпер.

Продюсер признался, что не воспитывает сына во вседозволенности, а придумал для него систему поощрений, когда за хорошие оценки школьник получает желаемые подарки.

Потап сделал признание об отношениях сына и Насти Каменских

Напомним, что ранее Потап признался в своей самой дорогостоящей покупке.

Кстати, Потап сделал заявление о песне с Ольгой Бузовой, а также извинился за скандал с локацией для клипа Нади Дорофеевой.