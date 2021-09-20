Потап "соблазнил" Каменских запрещенкой на глазах у всей сети: "просто лучший"

В качестве аудиодорожки он использовал диалог из мультфильма "Малыш и Карлсон". Пара сидит на кухне за столом и разговаривает о кулинарном соблазне.

"Не в пирогах счастье!" – вздыхает мультипликационный Малыш-Настя.

"Ты что, с ума сошел?! А в чем же еще?!" – парирует ему неунывающий Карлсон-Потап, подвигая огромный, красиво украшенный каравай в прозрачной упаковке, рэпер.

Кстати, в аппетитном произведении кулинарного искусства подписчики Насти сразу узнали каравай, подаренный артистам в городе Первомайск, где 18 сентября, в субботу, певица выступала на Дне города. Поклонники похвалили артистов за юмор и изобретательность.