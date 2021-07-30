Потап заговорил о пополнении в семье и сделал признание о Каменских: "готов пожертвовать"

Потап вспомнил о летней семейной прогулке с Настей в центре Киева. Тогда к ним присоединилась подруга Насти – Анна Адрийчук.

"Мы недавно с Настей были на Бессарабке и прошлись по Крещатику, нас никто не трогал. Мы взяли самокаты и покатались. Как раз был выходной. Так кайфово", - вспомнил о своей "вылазке" с женой артист.

Потап и Настя Каменских устроили веселую прогулку по Киеву (фото: instagram.com/kamenskux)

Самое главное в жизни для рэпера - семья, любовь, саморазвитие, ментальное развитие. А еще он намерен стать многодетным отцом.

"Хочу еще четверо детей, но начнем с двух. Всего я хочу пять детей. Ради своей семьи я готов пожертвовать всем, и даже карьерой. Я считаю, что это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если надо мужчине пожертвовать – я готов. Если встанет вопрос о выборе между семьей и карьерой, то какая может быть карьера?! Семья – самое важное в жизни", - убежден Потап.

Рэпер, композитор и автор песен отмечает, что с удовольствием помогает жене в работе. "Мы садимся за фортепиано и пишем с ней", - признался Потап. Он рассказал, кто оплачивает путешествия пары и как происходит распределение финансов в семье.

Потап мечтает счать многодетным отцом

"Сейчас Настя мне помогает – у нее больше концертов, чем у меня. А вообще, я такой мужчина, который считает, что он должен делать основные вклады во все. Мы пашем с утра до вечера", - рассказал артист.

Потап признался, что он на работе и дома – это разных человека. "Я дома спокойный, ленивый и очень добрый", - считает рэпер.

Он отметил, что становится себе противен, когда сильно поправляется и чувствует себя "китом". Также рэпер описал современную женщину и свой идеал.

"Она должна быть женственной. Они слишком много начали уделять внимание бизнесу, карьере. Я очень хочу женственных женщин, с красивыми фигурами, в красивых платьях. Мне хочется, чтобы рядом была женственная женщина, которая вдохновляет, знойная женщина", - отметил он.