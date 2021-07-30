Потап заговорив про поповнення в родині і зробив зізнання про Каменських: "готовий пожертвувати"

Потап згадав про літню сімейну прогулянку з Настею в центрі Києва. Тоді до них приєдналася подруга Насті - Анна Адрійчук.

"Ми нещодавно з Настею були на Бессарабці і пройшлися Хрещатиком, нас ніхто не чіпав. Ми взяли самокати і покаталися. Як раз був вихідний. Так кайфово", - згадав про свою "вилазку" з дружиною артист.

Потап і Настя Каменських влаштували веселу прогулянку по Києву (фото: instagram.com/kamenskux)

Найголовніше в житті для репера - сім'я, любов, саморозвиток, ментальний розвиток. А ще він має намір стати багатодітним батьком.

"Хочу ще четверо дітей, але почнемо з двох. Всього я хочу п'ять дітей. Заради своєї сім'ї я готовий пожертвувати всім, і навіть кар'єрою. Я вважаю, що це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім, але якщо треба чоловікові пожертвувати - я готовий. Якщо постане питання про вибір між сім'єю і кар'єрою, то яка може бути кар'єра?! Сім'я - найважливіше в житті", - переконаний Потап.

Репер, композитор і автор пісень зазначає, що із задоволенням допомагає дружині в роботі. "Ми сідаємо за фортепіано і пишемо з нею", - зізнався Потап. Він розповів, хто оплачує подорожі пари і як відбувається розподіл фінансів в сім'ї.

Потап мріє рахувати багатодітним батьком

"Зараз Настя мені допомагає - у неї більше концертів, ніж у мене. А взагалі, я такий чоловік, який вважає, що він повинен робити основні вклади в усе. Ми працюємо з ранку до вечора", - розповів артист.

Потап зізнався, що він на роботі і вдома – це різні людини. "Я вдома спокійний, ледачий і дуже добрий", - вважає репер.

Він зазначив, що стає собі противний, коли сильно поправляється і відчуває себе "китом". Також репер описав сучасну жінку і свій ідеал.

"Вона повинна бути жіночною. Вони занадто багато почали приділяти уваги бізнесу, кар'єрі. Я дуже хочу жіночних жінок, з красивими фігурами, в красивих сукнях. Мені хочеться, щоб поруч була жіночна жінка, яка надихає, спекотна жінка", - зазначив він.