"Потапу очень повезло": Каменских в платье-сетке сверкнула аппетитными ягодицами

Так, Настя показала кадры с прогулки по песчаному пляжу. Артистка одета в неоново-зеленое облегающее платье-сетку, под которым виден леопардовый купальник.

На лице Каменских нет ни капли косметики, а роскошные кудри эффектно развеваются от океанского бриза. На одном из снимков она запечатлена спиной к камере, будоража аппетитными ягодицами.

На этом певица не остановилась и выложила еще один жаркий снимок. Она позировала вполоборота к камере в необычном пикантном наряде - купальнике с анималистичным принтом, плавно переходящем в черный аутфит из сетки. Ракурс фото позволяет полюбоваться на эффектную "пятую точку" Насти.

"Горячая девушка", - подписала Каменских фото на испанском языке.

Настя Каменских похвасталась манящими изгибами на откровенных кадрах с отдыха (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры с ней вполне согласились и засыпали звезду восторженными комментариями.