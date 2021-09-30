Поймал с сигаретой: Потап сделал признание о 13-летнем сыне Андрее

Любимая песня Андрея из репертуара отца – "Малибу", хотя сам рэпер не рекомендует первенцу слушать свое творчество. "Потом я слушаю его трек-лист и понимаю: не так уже и жестко", - признается продюсер.

Андрей восхищается трудолюбием папы и отмечает, что тот усердно работает на благо семьи.

Андрей считает папу очень крутым (фото: instagram.com/realpotap)

"За день 2 концерта провести - это ж вообще нереально! Я восхищаюсь тем, чем занимается папа. Такая сложная работа! Это не так легко, как кажется. Не так легко прыгать 45 минут на сцене. А на самом деле за кулисами это очень трудный процесс. Когда папа приезжает всего на 2 часа на твой день рождения, потому что у него много работы. Вот этим я восхищаюсь", - с гордостью заявил Андрей.

Парень рассказал, как звездный папа повлиял на становление его характера. "Несмотря на то, что я провожу с ним мало времени, он воспитал меня как мужик. Второе – не дал мне розмажориться", – заявил Потапенко-младший.

"Значит, я воспитал классного парня!" – отметил рэпер, выслушав признание сына о себе.

Потап старается как можно больше времени проводить с Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

По словам мальчика, его папа всегда на позитиве и Андрей никогда не видел его злым.

"Я приезжаю к нему часто. Чем старше он становится, тем я больше понимаю, что мы будем меньше видеться с ним. Но каждая встреча становится более качественная в плане информации отца сыну", - признался продюсер

Андрей также приезжает летом погостить к отцу и неделю живет с ним и его нынешней женой Настей Каменских. Вместе они играют в карты и отдыхают.

Андрей рассказал, за что благодарен папе

Потап признался, что старается не баловать сына дорогими подарками – тот знает, что отец награждает его за хорошие оценки, поэтому старается прилежно учиться.

Как-то Андрей выпросил у отца дрон, в первый же день утопил квадракоптер в бассейне, но пять дней не решался рассказать продюсеру о случившемся. Потапа расстроит этот инцидент, и он провел серьезную беседу с сыном.

Рэпер – довольно демократичный отец. "Я ему позволяю сделать два глотка пива при мне. Он может даже попробовать шампанское при мне. Он один раз уже был пойман с электронной сигаретой, но мы договорились с ним: я бросаю курить и ты бросай свою штучку", - рассказал о разговоре с Андреем рэпер.