Позитив сделал личное признание о разводе: всегда будем дружить

"Самое главное – общаться друг с другом и находить общий язык. Здесь ничего такого нет .То что она сделала в реалити-шоу Насти, я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: хочешь так, давай так, ок! Я поддерживаю женщин, я люблю женщин. и я готов согласиться с любым ее решением", - заявил Позитив.

По словм артиста, они с бывшей сохранили теплые отношения. "Мы всегда будем дружить. У нас общие знакомые, друзья, большая история, которая нас связывает", - убежден артист.

К слову, у Алексея намечаются большие перемены в творческой жизни, ведь он начал работать сольно.

Позитив рассказал о своей реакции на заявления бывшей жены о разводе

Еще во время существования группы "Время и Стекло", музыку к хитам дуэта писал Позитив, а слова – Потап. Поэтому сольный проект артиста будет неким продолжением уже знакомого и узнаваемого стиля, но с изюминкой.

"Я всегда писал музыку, делал наброски – есть около 30 демок. У нас задача – выбрать самые лучше, которые смогут показать меня как отдельного артиста, креативщика и личность", - рассказал певец.