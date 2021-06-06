Позитив зробив особисте зізнання про розлучення: завжди будемо дружити

"Найголовніше - спілкуватися один з одним і знаходити спільну мову. Тут нічого такого немає .Те що вона зробила в реаліті-шоу Насті, я не зовсім весело це сприйняв. Вона мене попередила, але я сказав: хочеш так, давай так, ок! Я підтримую жінок, я люблю жінок. і я готовий погодитися з будь-яким її рішенням", - заявив Позитив.

За словм артиста, вони з колишньою зберегли теплі стосунки. "Ми завжди будемо дружити. У нас спільні знайомі, друзі, велика історія, яка нас зв'язує", - переконаний артист.

До слова, у Олексія намічаються великі зміни у творчому житті, адже він почав працювати сольно.

Позитив розповів про свою реакцію на заяви колишньої дружини про розлучення

Ще під час існування гурту "Время и Стекло", музику до хітів дуету писав Позитив, а слова – Потап. Тому сольний проект артиста буде таким собі продовженням вже знайомого і впізнаваного стилю, але з родзинкою.

"Я завжди писав музику, робив начерки – є близько 30 демок. У нас завдання-вибрати найкращі, які зможуть показати мене як окремого артиста, креативщика і особистість", - розповів співак.