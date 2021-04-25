Позитив сделал признание о разводе с женой: надо поговорить с самими собой

"Я об этом не хочу говорить. Это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, чтобы эту эксклюзивную новость можно было правильно озвучить", - отметил артист.

Позитиву сложно говорить о разводе

К слову, в одном из эпизодов реалити "Девочки рулят", по сюжету которого Настя Каменских с лучшей подругой, мамой и коллегами-девушками отправилась на перезагрузку в Мексику, Анна впервые заговорила о неком сложном выборе, на который должна решиться. Это случилось после прохождения специального ритуала под названием темаскаль. Анна отправилась в одиночестве гулять к океану и со слезами на глазах призналась, что должна принять решение, которое долго зрело. Скорее всего, речь шла именно о разводе.

Во время участия в "Танцах со звездами 2020" Алексею приписывали роман с партнершей Юлией Сахневич. Но певец эти слухи опроверг и заявил, что пара демонстрирует чувства исключительно на паркете. Также он признался, что они с женой очень ревнивые. Так, Анна ревновала мужа даже к лучшей подруге Насте Каменских и партнерше по дуэту "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.