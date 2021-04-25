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Позитив зробив зізнання про розлучення з дружиною: треба поговорити з самими собою

Автор: Lite

Екс-учасник гурту "Время и Стекло" і учасник гурту MOZGI Позитив (Олексій Завгородній) заявив про розлучення з дружиною, дизайнером і кращою подругою Насті Каменських – Ганною Андрійчук. Про те, що їхні стосунки підійшли до завершення співак проговорився ще в жовтні минулого року. Тепер же він підтвердив інформацію про те, що розійшовся з дружиною.

У програмі "Світське життя " артист зізнався, що пара готується до офіційної заяви про розлучення.

"Я про це не хочу говорити. Це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, щоб цю ексклюзивну новину можна було правильно озвучити", - зазначив артист.

Позитиву складно говорити про розлучення

До слова, в одному з епізодів реаліті "Девочки рулят", за сюжетом якого Настя Каменських з кращою подругою, мамою і колегами-дівчатами вирушила на перезавантаження в Мексику, Анна вперше заговорила про якийсь складний вибір, на який повинна зважитися. Це сталося після проходження спеціального ритуалу під назвою темаскаль. Анна вирушила на самоті гуляти до океану і зі сльозами на очах зізналася, що повинна прийняти рішення, яке довго зріло. Швидше за все, мова йшла саме про розлучення.

Під час участі в "Танцях з зірками 2020" Олексію приписували роман з партнеркою Юлією Сахневич. Проте співак ці чутки спростував і заявив, що пара демонструє почуття виключно на паркеті. Також він зізнався, що вони з дружиною дуже ревниві. Так, Анна ревнувала чоловіка навіть до кращої подруги Насті Каменських і партнерки по дуету "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої.

Також в мережі гуляла інформація про те, що Позитив крутить роман з популярною блогеркою і починаючою співачкою Анастасією Нікіфоровою (NIKKY ROCKET або Настя Ракета). Дівчина спростувала цю інформацію і заявила, що з артистом її пов'язують робочі і приятельські стосунки.

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