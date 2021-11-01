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Даже представлять не хочется: Лилия Ребрик высказалась о "страшном времени" и локдауне в Киеве

Автор: Styler

Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и блогер – освещает свою жизнь, делится советами, рассуждениями и поддерживает тесную связь с поклонниками в соцсетях. Так,знаменитость не смогла обойти вниманием и актуальную тему локдауна в Киеве и перехода столицы в "красную зону".

Ведущая запостила в Instagram фото из студии программы "Ранок з Україною".

На Лилии – блуза с длинным рукавом оттенка электрик и молочные брюки. Вволосы она перебросила на одну сторону, в ушах – свисающие серьги.

"Понеділок - день важкий!" - це точно про цей понеділок. Діти - вдома, дистанційка; що відбувається у громадському транспорті - навіть уявляти не хочеться! У магазини, в кафе, кіно, театри чи навіть ЦНАПи - вхід винятково по сертифікатах! В страшний, але одночасно і страшенно цікавий час живемо! Тож запасаємося на цей понеділок (і увесь тиждень!) терпінням, оптимізмом і обов’язково мудрістю!" – оптимитично подытожила Лилия.

Лилия Ребрик высказалась о локдауне в столице (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники начали делиться новостями из своих городов и рассказывать об эпидемиологической ситуации в их регионах.

К слову, Лилия и ее муж Андрей Дикий вакцинировались. Пара после этого успела слетать в Болгарию и рассказала о правилах пересечения границы в условиях карантина.

Сама Ребрик уже перенесла коронавирус. В феврале она сообщила о своем диагнозе и провела две недели дома на самоизоляции. Тогда едущая жалоалась на сильную слабость и на время даже ушла из соцсетей.

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Лилия Ребрик