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Прекрасна и тогда и сейчас: Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет

Автор: Марина Настевич

Народная артистка Украины Ольга Сумская решила показать, как выглядела на заре своей карьеры, и очаровала поклонников архивным черно-белым снимком.

Фотографию себя 19-летней артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Ольга вспомнила свои студенческие годы - по словам 55-летней звезды, когда она училась в театральной студии А. Довженка, то часто ходила на пробы. Именно момент после одного из прослушиваний и поймал фотограф.

На фото юная Сумская запечатлена с распущенными волосами, легким макияжем и закрытыми глазами.

Ольга Сумская очаровала архивным кадром себя 19-летней (фото: instagram.com/olgasumska)

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко... Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток... Но все равно всегда верила в себя и была упорной. Да я и сейчас такая," – поделилась актриса.

Пользователи сети в комментариях восхитились внешностью знаменитости и отметили, что она с годами лишь хорошеет и всегда была красавицей.

  • Дуже гарна! Як і зараз
  • Ви красуня. І з роками стаєте ще красивішою
  • Справжня Украiночка! Красуня!!! Як завжди!
  • Зараз ще краща і мудріша
  • Красота неописуемая
  • Невероятно! Вы прекрасны и тогда, и сейчас
  • Красива тоді, красива зараз. неймовірна Жінка
  • Ви стали ще гарнішою з роками - от би всім так
  • Красива, та ви і зараз така, тільки вже більш досвідченіша. Любимо
  • Чарівна, приваблива, красунечка
  • Юность прекрасна, ни с чем не сравнима!
  • Справжня українська красуня!!!

Напомним, ранее Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы.

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Ольга Сумская