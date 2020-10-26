Прекрасная пара: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным снимком с мужем Андреем Диким

Лилия Ребрик не скрывает своего счастья, снимками "дикой семейки", как Лиля называет свою семью, засыпан весь Instagram ведущей. На этот раз Лилия тоже поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала.

Ведущая показала снимок, на котором она нежно прижимается к любимому мужу, танцору Андрею Дикому, и делает селфи. Андрей сидит за рулем. Оба одеты по-осеннему: Лиля в свитере с высоким горлом и вязаным кардиганом сверху, а Андрей - в куртке и бейсболке. Супруги выглядят счастливыми и радостно улыбаются.

Счастливая "дикая семейка" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В описании к фото звезда посоветовала всем отправляться гулять, ведь неизвестно, сколько еще будет длиться такая чудесная осень. Фолловеры поблагодарили ведущую и порадовались тому, как гармонично смотрится Лилия и Андрей вместе.

Напомним, что недавно Лилия призналась, что ей пришлось пройти тестирование на COVID-19, ведь у ее соведущего Анатолия Анатолича были подозрения на коронавирусную инфекцию. Ведущая отметила, что день провела в изоляции и не виделась с родными. И вот, наконец, получив отрицательный результат, вся "дикая семейка" объединилась.