RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прекрасна пара: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним знімком з чоловіком Андрієм Диким

Автор: Lite

Ведуча поділилася зворушливим постом

Лілія Ребрик не приховує свого щастя, знімками "дикої сімейки", як Ліля називає свою сім'ю, засипаний Instagram ведучої. Цього разу Лілія теж поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким, пара разом виконала свій громадянський обов'язок - проголосувала.

Популярні новини

Ведуча показала знімок, на якому вона ніжно притискається до коханого чоловіка, танцюриста Андрія Дикого, і робить селфі. Андрій сидить за кермом. Обидва одягнені по-осінньому: Ліля в светрі з високим горлом і плетеним кардіганом зверху, а Андрій - у куртці і кепці. Подружжя виглядає щасливими і радісно посміхається.

Щаслива "дика сімейка" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В описі до фото зірка порадила всім вирушати гуляти, адже невідомо, скільки ще триватиме така чудова осінь. Фолловери подякували провідну і пораділи тому, як гармонійно виглядає Лілія та Андрій разом.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія зізналася, що їй довелося пройти тестування на COVID-19, адже у її співведучого Анатолія Анатоліча були підозри на коронавирусну інфекцію. Ведуча зазначила, що день провела в ізоляції і не бачилася з рідними. І ось, нарешті, отримавши негативний результат, вся "дика сімейка" об'єдналася.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України семьяЛілія Ребрикведущая