UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вкусная парочка: Лилия Ребрик восхитила романтичным фото с любимым мужем

Автор: Lite

Лилия Ребрик щедро делится и фото, и секретами счастливой жизни. Ведущая не устает напоминать своим поклонникам, чтобы они ценили волшебные моменты и не забывали о здоровом образе жизни. А на этот раз Лилия поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким.

Самые читаемые новости

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

На снимке Лилия и Андрей на прогулке, судя по верхней одежде, они наслаждаются теплыми осенними деньками. Супруги мило улыбаются в камеру.

"Майже вихідний! Кайф… Погода так і шепоче: гуляйте, дихайте, насолоджуйтесь!", - написала Лилия.

"Лиличка, Вы очаровательны", "Гарного дня, гарного відпочинку", "Прекрасна пара ", "Красуня", "Какие вы вкусненькие", - стали писать поклонники в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик на днях вдохновила поклонников своими осенними луками, а теперь рассказала, как поднять настроение, если за окном холода. Ведущая написала целый список в своем Instagram, добавив, что с удовольствием выполнила бы все пункты из него.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьяЛилия Ребриклюбовьведущая