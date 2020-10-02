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Вы все прекрасны: Alyona Alyona в купальнике призвала украинок любить свое тело

Автор: Lite

Артистка показала фигуру в купальнике и обратилась к девушкам

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona уже не раз доказывала, что пышки могут все - она принимала участие в шоу "Танцы со звездами 2020", а также снимается в откровенных рекламных кампаниях нижнего белья, не стесняясь демонстрировать фигуру.

Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась пикантным снимком, на котором запечатлена в темно-сером слитном купальнике и тапочках. Алена сидит на стуле и кокетливо улыбается, ее волосы рассыпались по плечам, а в руках у артистки - оранжевый бюстгальтер.

В подписи исполнительница обратилась к украинкам - она заверила их, что все они прекрасны по-своему и призвала любить себя и свое тело.

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Alyona Alyona показала фигуру в купальнике и зарядила мощной мотивацией любить себя (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - заверила Alyona Alyona.

Фолловеры благодарят артистку за вдохновение и мотивацию и осыпают ее комплиментами в комментариях.

  • Дякую, що рвеш на цур'я стереотипи!
  • Альона ти молодець, повністю згодна з тобою
  • Божечки вдохновительно как
  • Ви молодець! Кожна дівчина і жінка прекрасна!
  • Ви молодці, справді. Це не лише реклама, а також меседж сприймати себе такою, яка ти є! Шкода, що у нас це не вкладають з дитинства
  • Яка Ви КРУТА
  • класс, вот это посыл прикольный, здорово!
  • Восхищению нет предела
  • Как же все круто получилось
  • Аленка классная ,,,
  • Мегакруть все, що ви робите
  • Боже, яка ти неймовірнаааа
  • Альонка ти красотка

Напомним, Alyona Alyona призналась, что купается в мужском внимании и подарках после участия в "Танцах со звездами".

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Новости Украины фигураAlyona Alyona