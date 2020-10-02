Ви всі прекрасні: Alyona Alyona в купальнику закликала українок любити своє тіло

Популярна українська реперша Alyona Alyona вже не раз доводила, що пампушки можуть все - вона брала участь у шоу "Танці з зірками 2020", а також знімається у відвертих рекламних кампаніях нижньої білизни, не соромлячись демонструвати фігуру.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася пікантним знімком, на якому зображена в темно-сірому злитному купальнику і капцях. Олена сидить на стільці і кокетливо посміхається, її волосся розсипалося по плечах, а в руках у артистки - помаранчевий бюстгальтер.

У підпису виконавиця звернулася до українок - вона запевнила їх, що всі вони прекрасні по-своєму і закликала любити себе і своє тіло.

Alyona Alyona показала фігуру в купальнику і зарядила потужною мотивацією любити себе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - запевнила Alyona Alyona.

Фолловери дякують артистці за натхнення і мотивацію і обсипають її компліментами в коментарях.

Дякую, що рвеш на цур'я стереотипи!

Альона ти молодець, повністю згодна з тобою

Божечки вдохновительно як

Ви молодець! Кожна дівчина і жінка прекрасна!

Ви молодці, справді. Це не лише реклама, а також меседж сприймати себе такою, яка ти є! Шкода, що у нас це не вкладають з дитинства

Яка Ві КРУТА

клас, ось це посилання прикольний, здорово!

Захопленню немає меж

Як же все круто вийшло

Оленка класна ,,,

Мегакруть все, що ви робите

Боже, яка ти неймовірнаааа

Альонка ти красуня

Нагадаємо, Alyona Alyona зізналася, що купається в чоловічій увазі і подарунках після участі в "Танцях з зірками".