Ви всі прекрасні: Alyona Alyona в купальнику закликала українок любити своє тіло

Артистка показала фігуру в купальнику і звернулася до дівчат
Популярна українська реперша Alyona Alyona вже не раз доводила, що пампушки можуть все - вона брала участь у шоу "Танці з зірками 2020", а також знімається у відвертих рекламних кампаніях нижньої білизни, не соромлячись демонструвати фігуру.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася пікантним знімком, на якому зображена в темно-сірому злитному купальнику і капцях. Олена сидить на стільці і кокетливо посміхається, її волосся розсипалося по плечах, а в руках у артистки - помаранчевий бюстгальтер.
У підпису виконавиця звернулася до українок - вона запевнила їх, що всі вони прекрасні по-своєму і закликала любити себе і своє тіло.
Alyona Alyona показала фігуру в купальнику і зарядила потужною мотивацією любити себе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - запевнила Alyona Alyona.
Фолловери дякують артистці за натхнення і мотивацію і обсипають її компліментами в коментарях.
Нагадаємо, Alyona Alyona зізналася, що купається в чоловічій увазі і подарунках після участі в "Танцях з зірками".