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Ви всі прекрасні: Alyona Alyona в купальнику закликала українок любити своє тіло

Автор: Lite

Артистка показала фігуру в купальнику і звернулася до дівчат

Популярна українська реперша Alyona Alyona вже не раз доводила, що пампушки можуть все - вона брала участь у шоу "Танці з зірками 2020", а також знімається у відвертих рекламних кампаніях нижньої білизни, не соромлячись демонструвати фігуру.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася пікантним знімком, на якому зображена в темно-сірому злитному купальнику і капцях. Олена сидить на стільці і кокетливо посміхається, її волосся розсипалося по плечах, а в руках у артистки - помаранчевий бюстгальтер.

У підпису виконавиця звернулася до українок - вона запевнила їх, що всі вони прекрасні по-своєму і закликала любити себе і своє тіло.

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Alyona Alyona показала фігуру в купальнику і зарядила потужною мотивацією любити себе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - запевнила Alyona Alyona.

Фолловери дякують артистці за натхнення і мотивацію і обсипають її компліментами в коментарях.

  • Дякую, що рвеш на цур'я стереотипи!
  • Альона ти молодець, повністю згодна з тобою
  • Божечки вдохновительно як
  • Ви молодець! Кожна дівчина і жінка прекрасна!
  • Ви молодці, справді. Це не лише реклама, а також меседж сприймати себе такою, яка ти є! Шкода, що у нас це не вкладають з дитинства
  • Яка Ві КРУТА
  • клас, ось це посилання прикольний, здорово!
  • Захопленню немає меж
  • Як же все круто вийшло
  • Оленка класна ,,,
  • Мегакруть все, що ви робите
  • Боже, яка ти неймовірнаааа
  • Альонка ти красуня

Нагадаємо, Alyona Alyona зізналася, що купається в чоловічій увазі і подарунках після участі в "Танцях з зірками".

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