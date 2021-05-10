Приговор, а не бонус: расстроенная Санина пожаловалась на отдых в Египте

Юлия показала самые яркие моменты отпуска. Так, она сфотографировалась на фоне морского заката, во время поездки на багах, также артистка позирует в спортивном топе и велоспедках сидит на камене.

"Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз", - констатировала певица.

Она перечислила, что расстроило ее во время отпуска и почему артистка больше не вернется на популярный курорт.

"Египет - не моя страна.

Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг)

Египет - не мой уровень сервиса и питания.

Новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус.

Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть)", - пояснила Юлия.

Но в испорченном отдыхе оказались и положительные стороны. "Из хорошего - счастливый сын, красивое море и закат", - перечислила рок-дива.

В комментариях Юлии стали предлагать посетить Грузию, ведь, судя по предпочтениям артистки, ей должна понравиться эта живописная и гостеприимная страна. Певица призналась, что хотела поехать туда еще в прошлом году, но так и не смогла реализовать свою мечту из-за пандемии коронвируса.

Также поклонники напомнили артистке, что она уже была в Египте зимой, на что та ответила: "В прошлый раз я восстанавливала тело и душу после Танцев. И как-то не сильно замечала всего вокруг".