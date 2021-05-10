UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Приговор, а не бонус: расстроенная Санина пожаловалась на отдых в Египте

Автор: Lite

Юлия Санина по примеру многих звездных коллег отправилась на море – и если большинство из знаменитостей, например, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, выбрали Турцию, то рок-дива предпочла Египет. Правда, поездка оставила у певицы не самые приятные впечатления.

Об этом она рассказала в Instagram.

Юлия показала самые яркие моменты отпуска. Так, она сфотографировалась на фоне морского заката, во время поездки на багах, также артистка позирует в спортивном топе и велоспедках сидит на камене.

"Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз", - констатировала певица.

Она перечислила, что расстроило ее во время отпуска и почему артистка больше не вернется на популярный курорт.

"Египет - не моя страна.
Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг)
Египет - не мой уровень сервиса и питания.
Новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус.
Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть)", - пояснила Юлия.

Но в испорченном отдыхе оказались и положительные стороны. "Из хорошего - счастливый сын, красивое море и закат", - перечислила рок-дива.

В комментариях Юлии стали предлагать посетить Грузию, ведь, судя по предпочтениям артистки, ей должна понравиться эта живописная и гостеприимная страна. Певица призналась, что хотела поехать туда еще в прошлом году, но так и не смогла реализовать свою мечту из-за пандемии коронвируса.

Также поклонники напомнили артистке, что она уже была в Египте зимой, на что та ответила: "В прошлый раз я восстанавливала тело и душу после Танцев. И как-то не сильно замечала всего вокруг".

Напомним, что ранее Тина Кароль после объявления об уходе из шоу "Голос країни" предложила на свое место Юлию Санину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Юлия Санина