Приговор, а не бонус: расстроенная Санина пожаловалась на отдых в Египте

Юлия Санина по примеру многих звездных коллег отправилась на море – и если большинство из знаменитостей, например, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, выбрали Турцию, то рок-дива предпочла Египет. Правда, поездка оставила у певицы не самые приятные впечатления.
Об этом она рассказала в Instagram.
Юлия показала самые яркие моменты отпуска. Так, она сфотографировалась на фоне морского заката, во время поездки на багах, также артистка позирует в спортивном топе и велоспедках сидит на камене.
"Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз", - констатировала певица.
Она перечислила, что расстроило ее во время отпуска и почему артистка больше не вернется на популярный курорт.
"Египет - не моя страна.
Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг)
Египет - не мой уровень сервиса и питания.
Новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус.
Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть)", - пояснила Юлия.
Но в испорченном отдыхе оказались и положительные стороны. "Из хорошего - счастливый сын, красивое море и закат", - перечислила рок-дива.
В комментариях Юлии стали предлагать посетить Грузию, ведь, судя по предпочтениям артистки, ей должна понравиться эта живописная и гостеприимная страна. Певица призналась, что хотела поехать туда еще в прошлом году, но так и не смогла реализовать свою мечту из-за пандемии коронвируса.
Также поклонники напомнили артистке, что она уже была в Египте зимой, на что та ответила: "В прошлый раз я восстанавливала тело и душу после Танцев. И как-то не сильно замечала всего вокруг".
Напомним, что ранее Тина Кароль после объявления об уходе из шоу "Голос країни" предложила на свое место Юлию Санину.