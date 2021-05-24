Приходько показала фигуру в белье после третьих родов: не стыжусь быть настоящей

На фото 33-летняя артистка запечатлена сидящей на стуле в сером нижнем белье и белой рубашке.

Анастасия Приходько гордо продемонстрировала неидеальное тело после третьих родов (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Анастасия поддержала всех женщин, которые недовольны изменениями в фигуре после родов и слышат обидные слова.

"Неожиданно, правда? А я не стесняюсь быть настоящей! Как часто женщина слышит обидные слова в адрес её фигуры после родов? А как часто комплексует из-за внешности? Я думаю часто! Сейчас бодипозитив в моде. Но как быть тем, кто привык всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек. Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшие сисюли, неухоженность (ну, не все тут супермодели и отличный генофонд, когда от воды из под крана ты прекраснее Моники Белуччи). И бывает так, что просто нет сил что-либо предпринимать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах", - откровенно поделилась Приходько.

Певица добавила, что гордится своим несовершенным животом, ведь он появился в результате создания новой жизни.



"Быть мамой - самая сложная миссия на земле для женщины: выносить и родить!

Я горжусь своей полосочкой на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне, я не стесняюсь своего живота, который обвис и похож на тёрку, да, у меня целлюлит. Да-да, ибо я кушала и помогала расти моему ребенку! Я горжусь своим животом (хотя я сейчас очень стараюсь его побороть). Но я с гордостью его показываю Вам, я горжусь, что стала мамой в третий раз! Я хочу поддержать каждую маму, я знаю, как это сложно!" - написала мама троих детей.

Анастасия призвала всех мам не стесняться своего тела, а гордиться им.



"Бог создал женщину до появления глянца, лайков, подиума, сцены! Он создал женщину, чтоб она могла подарить жизнь! И каждая женщина должна гордиться каждой клеточкой своего тела, которое помогло выносить и родить нового человека! Мои достижения стоят за моей спиной. Три замечательных ребёнка! Два сыночка и лапочка дочка", - подытожила Приходько.

Анастасия Приходько - счастливая мама троих детей (фото: instagram.com/prykhodko_official)